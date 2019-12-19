رياضة | الفيحاء يقسو على الاتحاد برباعية قاتلة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيحاء يقسو على الاتحاد برباعية قاتلة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هزيمة قاسية، أمام نظيره الفيصلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح روني فرنانديز أهداف اللقاء لصالح الفيحاء عند الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء.

وأدرك رومارينيو هدف التعادل للاتحاد بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفيحاء عند الدقيقة 24.

Advertisements

وسجل صامويل أوسو الهدف الثاني للفيحاء من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الاتحاد عند الدقيقة 49، قبل أن يحرز فرنانديز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وأحرز فرنانديز الهدف الرابع للفيحاء والثالث له من ضربة رأس، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الاتحاد على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل.

وبهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.