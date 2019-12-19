رياضة | الفيحاء يقسو على الاتحاد برباعية قاتلة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيحاء يقسو على الاتحاد برباعية قاتلة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافتتح روني فرنانديز أهداف اللقاء لصالح الفيحاء عند الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء.
وأدرك رومارينيو هدف التعادل للاتحاد بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفيحاء عند الدقيقة 24.
وسجل صامويل أوسو الهدف الثاني للفيحاء من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الاتحاد عند الدقيقة 49، قبل أن يحرز فرنانديز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 70.
وأحرز فرنانديز الهدف الرابع للفيحاء والثالث له من ضربة رأس، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الاتحاد على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل.
وبهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.