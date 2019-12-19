رياضة | بلغة الأرقام.. فضيحة برشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلغة الأرقام.. فضيحة برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن أرقام تثبت فضيحة كبرى لبرشلونة أمام ريال مدريد في معركة الكلاسيكو يوم امس الاربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة الموندو ديبورتيفو، فإن برشلونة خسر معركة الوسط بناء على الأرقام، حيث نجح لاعبي وسط ريال مدريد في استعادة الكرة 25 مرة مقابل 16 للبرسا، كما نجح لاعبي ريال مدريد في أعطاء 28 تمريرة طويلة ناجحة في مقابل 10 فقط للاعبي برشلونة.

وكتبت الصحيفة في تقريرها: برشلونة خسر الوسط ، وسط مدريد أعاد الكرة 25 مرة مقابل 16 للبارسا ، أعطى 28 تمريرة طويلة مقابل 10 لوسط البارسا ، وسط مدريد مررو 219 تمريرة صحيحة مقابل 200 للبارسا سيطرة كاملة لوسط الأبيض على الكامب نو.