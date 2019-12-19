رياضة | الإنتاج الحربي الفرصة الأخيرة لمجدي عبد العاطي مع أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي الفرصة الأخيرة لمجدي عبد العاطي مع أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات مصير مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان على المحك، بعد هزيمة الفريق الأخيرة أمام سموحة السكندري في مسابقة الدوري المصري.

وتلقى أسوان هزيمة من سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة أحمد سليمان تجديد الثقة في مجدي عبد العاطي، مرة أخرى من أجل تصحيح المسار أمام الإنتاج الحربي، في المباراة المقرر إقامتها غدا الجمعة على ستاد أسوان، ضمن مباريات الاسبوع التاسع من مسابقة الدوري، على أن تكون الفرصة الأخيرة للمدرب مع الفريق.

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في سياق متصل عقد مجدي عبد العاطي، جلسة خاصة مع اللاعبين، عقب مران الفريق اليوم، وتحدث معهم حول صعوبة المباراة أمام فريق الإنتاج الحربي، كما طالبهم بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط وتحسين مركز الفريق.

ولعب فريق أسوان 7 مباريات بمسابقة الدوري، حيث فاز في مباراة وتعادل في اثنين وخسر في 4 مباريات.

ويتزيل أسوان جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط.