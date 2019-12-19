رياضة | مفاجأة.. مورينيو يعلن الإنقلاب على ثلاثة لاعبين ورحيلهم في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مورينيو يعلن الإنقلاب على ثلاثة لاعبين ورحيلهم في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي رحيل ثلاثة لاعبين دفعة واحده عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

اللاعبين المقرر رحيلهم عن توتنهام

وكشفت صحفية "ديلي تليجراف" البريطانية أن جوزيه مورينيو طالب بسرعة رحيل كل من الدنماركي كريستيان إريكسن، والإنجليزي داني روز، والكيني فيكتور وانياما عن صفوف نادي توتنهام في الشتاء القادم.

سبب رغبة مورينيو في رحيل الثلاثي

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يرغب في رحيل هذا الثلاثي عن توتنهام لعدم حاجة الفريق لهم وللاستفادة من قيمة بيعهم لتدعيم مركزي الهجوم والدفاع في الفريق.

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يذكر أنه يوجد العديد من الأندية التي أظهرت رغبة في ضم أحد اللاعبين الثلاثة مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وإنتر ميلان وهيرتا برلين.

موعد مباراة نادي توتنهام القادمة

ويستعد نادي توتنهام لمواجهة نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد القادم 22 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي توتنهام في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.