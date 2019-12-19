رياضة | فالفيردي يستفز جماهير برشلونة بعد الكلاسيكو

علق فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني في تصريح جديد على التعادل يوم امس مع ريال مدريد سلبياً في معركة الكلاسيكو بالكامب نو.

وقال فالفيردي تعليقاً على التعادل مع الريال: الذي يحصل الآن هو الطبيعي، من الطبيعي أن تعاني بالمنافسة مع ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة في الدوري.

واضاف: ريال مدريد وبرشلونة فرق رائعة، ما حدث سابقا مع فارق 17 نقطة عن ريال مدريد هو من لم يكن أمر طبيعي، في الموسم الحالي عادت المنافسة ولذلك التعادل أمر طبيعي مع ريال مدريد لأنه عاد أقوي.

وكان ريال مدريد الند الأبرز في مباراة الامس بعدما استحوذ على الكرة في شوطي المباراة بل هدد مرمي الفريق الكتالوني أكثر من مره وتم إلغاء هدف لجاريث بيل بداعي التسلل.