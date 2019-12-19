رياضة | الجزيرة يتعادل مع الهلال ويحافظ علي الصدارة مؤقتا بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة يتعادل مع الهلال ويحافظ علي الصدارة مؤقتا بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي الجزيرة مع فريق الهلال سلبيا في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الرابعة عشر بالقسم الثالث " مطروح" ليحافظ الجزيرة علي تصدرة للمجموعة مؤقتا برصيد 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال الذي رفع رصيدة للنقطة 12 في المركز الثاني في إنتظار مباريات الجولة يومي الجمعة والسبت حيث يواجه فريق برج العرب المنتشي بفوزة الاخير علي مطروح فريق الشرطة الجمعة علي ملعب برج العرب .

يحتل فريق برج العرب المركز السابع برصيد 5 نقاط، بينما يحتل الشرطة المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

ويسعي الفريقين للفوز بال3 نقاط للهروب من قاع المجموعة.

وتختتم مباريات الجولة السبت بلقائين يواجه في الاولي فريق مطروح الجريح بعد الهزيمة من برج العرب في الجولة الماضية فريق الحرية العائد بقوة للمنافسة علي الصعود علي ملعب الساحة بمطروح.

يدخل مطروح اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل الحرية المركز الرابع برصيد 11نقطة.

وعلي ملعب مركز شباب الحمام يواجه مركز شباب الحمام المتخبط هذا الموسم فريق المصري السلومي في مباراة البحث عن العودة لشباب الحمام بعد موقفهم الصعب هذا الموسم وإحتلالهم المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط، والبحث عن الدخول في المنافسة بالنسبة للمصري السلومي الذي يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر:

1-الجزيرة 13نقطة

2- الهلال 12 نقطة

3- شباب الضبعة 11نقطة

4- الحرية 11نقطة

5- المصري السلوم 9 نقاط

6- مطروح 7 نقاط

7- برج العرب 5نقاط

8- الشرطة 3 نقاط

9- م.شباب الحمام 3 نقاط