رياضة | نجم الهلال: سننافس بقوة للظفر بالمركز الثالث في مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الهلال: سننافس بقوة للظفر بالمركز الثالث في مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم خروجه من الدور نصف النهائي، إلا أن الجميع سيتذكر ما قدمه الهلال في هذه البطولة، سواء بالفوز في المباراة الأولى أداء ونتيجة أمام الترجي التونسي، أو الشوط الأول الذي أنهاه ممثل السعودية متفوقاً على فلامينجو البرازيلي بأداء رائع، مضيعاً الكثير من الفرص لقتل المباراة قبل أن تنقلب الأمور في الشوط الثاني.

ولاحظ كل من حضر المباراة بين فلامينجو والهلال أن زملاء جوميز تراجع مستواهم في الشوط الثاني، وعانوا كثيراً من الناحية البدنية ما تسبب في تلقيهم ثلاثة أهداف كاملة، وهو ما يؤكده قائد الفريق كارلوس إدواردو في مقابلة مع FIFA.com، قائلا "الخصم كان مرتاحاً مقارنة بنا، تأثرنا بدنياً في الشوط الثاني."

وبدا قائد فريق الهلال وهو يغادر أرضية الميدان مستسلماً تماماً، فلم يبدوا عليه أي حسرة من تضييع فرصة التأهل، معترفاً أن الخصم كان أقوى "لعبنا شوطاً أولاً في المستوى وكنا الأفضل على المستطيل الأخضر وهو ما لم يحصل في الشوط الثاني للأسف أين تراجع مستوانا قليلاً، كما أن سرعة لاعبي فلامينجو لعبت دوراً كبيراً في تحقيقهم الفوز، وقدموا أداءً كبيراً في الشوط الثاني."

وأضاف "يجب الاعتراف أننا واجهنا خصماً قوياً يلعب كرة قدم جميلة ويوجد في فورة عالية جداً، وتمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف كاملة في الشوط الثاني وهو ما صعب علينا المأمورية، فحسب رأيي فلامينجو استحق الفوز."

البطولة لم تنتهِ بعد

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طوى نادي الهلال صفحة الإقصاء أمام فلامينجو سريعاً، لأن الفريق مقبل على مواجهة أخرى صعبة أمام مونتيري لتحقيق المرتبة الثالثة في البطولة، فلا شك أن الهلال يطمح لإنهاء البطولة الأولى له في تاريخه ثالثاً وليس رابعاً.

وقال قائد الهلال عن هذه المباراة "كأس العالم للأندية لم تنتهي بالنسبة إلينا، علينا أن نستريح قليلاً ثم نفكر في المباراة المقبلة المحددة للمركز الثالث، سننافس بقوة للظفر بهذه المرتبة، فهذا هو هدفنا الآن، إنهاء البطولة على منصة التتويج ولو في المرتبة الثالثة."

والأكيد أن الهلال سيواجه خصماً عنيداً في المباراة الترتيبية، والذي أسال العرق البارد لنادي ليفربول قبل تأهل الأخير إلى النهائي بهدف متأخر من فيرمينو، لكن الأمور ستختلف من الناحية البدنية، لأن الهلال مرتاح أكثر بدنيا من مونتيري هذه المرة.

"ستكون مواجهة صعبة أخرى في البطولة أمام فريق قوي اسمه مونتيري" يقول إدواردو قبل أن يضيف "سنفعل المستحيل من أجل الفوز بها، سنحاول اللعب بطريقتنا المعتادة لتحقيق الانتصار."

وقبل مغادرته وإنهائه المقابلة، حاول إدواردو أن يعبر عن رأيه بخصوص مشاركة الهلال في هذه البطولة، وبدا أنه ليس نادماً على شيء، وحسب رأيه الفريق قدم ما عليه هنا في قطر ٢٠١٩، وأردف قائلاً "سعداء بما قدمناه في هذه البطولة.

ولأنه برازيلي، فمن الطبيعي أن يتعاطف مع فريق بلده بخصوص المباراة النهائية، حيث قال في الختام " أتمنى لفلامينجو حظاً سعيداً وأن يقدموا مباراة جيدة أمام ليفربول في النهائي."