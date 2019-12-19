رياضة | مصدر بالأهلى لـ"الخليج 365 الرياضي": النادي اقترب من حسم صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلى لـ"الخليج 365 الرياضي": النادي اقترب من حسم صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من إنهاء ملف التعاقد مع مهاجم إفريقي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن لجنة التخطيط تلقت بعض الترشيحات وكان أبرزها الزيمبابوي نوكس موتوزو مهاجم نادي جولدن أروس الجنوب إفريقي، عن طريق نبيل أبو زيد وكيل اللاعب، والذي طالب إدارة النادي، بسرعة الحصول على خدماته للاستفادة من قدراته الفنية".

وأشار المصدر، أن اللاعب لديه العديد من العروض القوية أبرزها نيس وبوردو الفرنسي وجينت البلجيكي وبازل السويسري بجانب ناديي الجزيرة الإماراتي وأهلي جدة السعودي".

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وتابع المصدر: "لجنة التخطيط قامت بعرض الأمر على السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي أبدى سعادته بقدرات اللاعب الفنية، مطالبًا إدارة النادي بسرعة الحصول على خدماته".

واختتم المصدر: "أمير توفيق مدير التعاقدات، حصل على الضوء الأخضر من إدارة النادي، ببدء المفاوضات مع ناديه، والذي يطالب بالحصول على مليوني دولار نظير التخلي عن اللاعب بالميركاتو الشتوي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز".