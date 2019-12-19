اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بث مباشر Time Sport and ON Sport

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يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره الإسماعيلي في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة و النصف بتوقيت القاهرة، علي ملعب "ستاد حرس الحدود (المكس)"، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020 يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لهذه المباراة القوية

مشاهدة مباراة الإسماعيلي و الأهلي بث مباشر في بطولة الدوري المصري الممتاز

مشاهدة مباراة الإسماعيلي و الأهلي بث مباشر يحتل المارد الاحمر صدارة جدول بطولة الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة، رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي والأهلي كورة اون لاين بث مباشر الأهلي أمام الإسماعيلي

خاض الأهلي حتي الان في بطولة الدوري 6 مباريات فاز في جمعيهم لم يخسر او يتعادل في اي مباراة، بينما لعب الإسماعيلي 8 مواجهات فاز في اربعة و تعادل سلبياً في مباراة أمام طنطا و خسر في ثلاثة، كورة ستار الاسطورة kora live بث مبارة الأهلي ضد الإسماعيلي يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم بث مباشر يلا شوت

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مشاهدة مباراة الإسماعيلي و الأهلي بث مباشر في بطولة الدوري المصري الممتاز

يسعي الفريق الاحمر في تحقيق الانتصار السابع له توالياً في بطولة الدوري علي نظيره، بينما يسعي الدراويش خطف الثلاث نقاط و الوصول للنقطة رقم 16 و الدخول للمربع الذهبي، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الأهلي ضد الإسماعيلي، كورة ستار الإسماعيليkora star ، بين ماتش بث مباشر الأهلي ضد الإسماعيلي اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي اليوم كورة اتش دي

مشاهدة مباراة الإسماعيلي و الأهلي بث مباشر

تقابل الفريقان حتى الآن فى بطولة الدورى فى 111 مباراة فاز الأحمر فى 56 مباراة بينما فاز الفريق الاصفر 22 وتعادلا فى 33 مواجهة، وسدل الأهلى فى شباك الدراويش 162 هدفاً، واستقبل 93 هدفا، ويعتبر أكبر فوز للمارد الأحمر على غريمه كانت بثمانية نظيفه دون رد، بينما اكبر انتصار حققه الاسماعيلى كان بنتيجة 1 – 4، ويدير لقاء اليوم تحكمياً الحكم "محمود البنا"، يلا شوت yalla shoot kora live الأهلي دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي كورة اون لاين، بث مباشر الأهلي ضد الإسماعيليKORA GOAL يلا شوت الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي