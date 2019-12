اونلاين | يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي وضمك بث مباشر yalla ahly يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الاهلي ksa NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي وضمك بث مباشر yalla ahly يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الاهلي ksa NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الأهلي السعودي وضمك ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، يستعد نادى ضمك اليوم في مواجهة أمام فريق كبير بحجم النادى الأهلي السعودي، حيث تقام المباراة اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “بجدة” ، يحتل النادى الأهلي المركز الرابع برصيد 20 نقطة من فوز في 6 مباريات وتعادل أثنان وتلقي هزيمتان أخري ، بينما نادى ضمك يحتل المركز الخامس عشر ويسعي اليوم في الخروج من اللقاء على الأقل بنقطة من أجل الهروب من الهبوط وسيخوض اللقاء خارج الديار. تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي السعودي وضمك في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:50 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 4 بتعليق المعلق بلال علام.. نحن في الخليج 365 الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وضمك مباشر في لقاء اليوم الخميس 19 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين. Advertisements مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وضمك مباشر ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الأهلي السعودي وضمك مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً. تشكيلة الأهلي المثالية اليوم لمواجهة ضمك في الجولة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان سيكون علي النحو التالي : محمد العويس في حراسة المرمي ، وأمامه في خط الدفاع كلا من عبدالله الهندي ولوكاس ليما ومحمد الخبراني وعبدالله حسون، وفي خط الوسط يتواجد كلا من حسين المقهوي وسارتيش وعبدالفتاح عسيري ويوسف بلايلي، وفي الخط الأمامي يتواجد كلا من دجانيني وعمر السومة.

