اونلاين | بث مباشر live| مشاهدة مباراة الاهلي وضمك بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي NOW

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يواجه نادي الأهلي السعودي نظيره ضمك، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الأهلي وضمك على أرضية ملعب استاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يقبع ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

مشاهدة مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

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مشاهدة مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي وضمك اليوم

تقام مباراة الأهلي وضمك في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

تُذاع مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي عبر KSA Sports 1 HD، بتعليق بلال علام.