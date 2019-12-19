اونلاين | يلا kora اونلاين مشاهدة مباراة الاهلي وضمك بث مباشر يلاشوت بلس رابط el-ahly لايف مشاهدة مباراة الاهلي مجانا ksa sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا kora اونلاين مشاهدة مباراة الاهلي وضمك بث مباشر يلاشوت بلس رابط el-ahly لايف مشاهدة مباراة الاهلي مجانا ksa sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختبار جديد ينتظر النادي الأهلي ومدربه السويسري كريستيان جروس عندما يلتقي مع ضمك، في تمام الساعة 6:50 بتوقيت القاهرة، على استادمدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الأهلي يتطلع لمواصلة انتصاراته

يقدم فريق الأهلي مستوى أكثر من رائع في الفترة الأخيرة وتحديدا عقب التعاقد مع المدرب الخضرم كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك المصري، العملاق السعودي استطاع تحقيق انتفاضة قوية ودخل صراع المربع الذهبي بعدما كان يحتل مركز متراجع في جدول ترتيب البطولة، الأهلي نجح في الانتصار على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، والجندل بكأس الامير محمد بن سلمان برباعية بجانب الانتصار على الفيصلي بثلاثية مقابل هدف، ثم حقق الانتصار على النجوم بثلاثية مقابل هدف في كأس خادم الحرمين الشريفين.

جروس استطاع الوصول للتوليفة الرائعة لفريق الأهلي والذي نجح في العودة بها إلى سلسلة الانتصارت والدخول في صراع المنافسة على لقب البطولة، ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: عبدالله حسون – محمد خبراني – عبدالباسط هندي – لوكاس ليما

خط الوسط: نوح الموسى – حسين المقهوي – ألفيس ساريتش

خط الهجوم: دجانيني تافاريس – يوسف بلايلي – عبدالفتاح عسيري

Advertisements

ضمك في مهمة صعبة

وعلى الجانب الأخر يدرك فريق ضمك صعوبة مباراة اليوم في ظل انتعاش وانتفاضة فريق الأهلي التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة، ويدرك فريق ضمك أن الهزيمة في لقاء اليوم ستأزم موقف الفريق في جدول ترتيب البطولة ولا سيما وأن الفريق يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البطولة ويصارع للهروب من الهبوط.

حراسة المرمى : شمس الدين.

خط الدفاع : الجيزاني _ فيليبي _ سار _ كسار.

خط الوسط : كواكو _ النجعي _ حدراف _زيزينيو _ بوسبعان.

خط الهجوم : محسن ياجور.

جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يقع فريق الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعوي برصيد 20 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن النصر صاحب الصدارة، الأهلي حصد العلامة الكاملة في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراتين، بينما يقع فريق ضمك في المركز الثاني من القاع برصيد 7 نقاط فقط من الانتصار في مباراتين والتعادل في مباراة وحيدة وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.