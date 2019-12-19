اونلاين | «يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والاسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، في تمام السابعة والنصف، مساء اليوم الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، أفشة، أجايي

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خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد الشيخ، مروان محسن.

ويحل الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ضيفًا ثقيلًا على قلعة الدراويش، بحثًا الفوز ومواصلة النتائج المميزة، تحت قيادة فايلر، والذي لم يتلق أي هزيمة محلية حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري العام

وتُقام مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذُاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية المختلفة.

ويدخل النادي الأهلي، محتلًا المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات متتالية، بينما يحل الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة والهزيمة في مواجهتين