اونلاين | يلا Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وضمك "الدوري السعودي" رابط مباشر يلا كورة الاهلي ضد ضمك

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يسعى فريق الأهلى فى تحقيق الانتصار على نظيره والبقاء فى المربع الذهبى، بينما يسعى ضمك فى خطف ثلاث نقاط غالية بالنسبه له والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية والهروب من منطقة الهبوط والدخول للمنطقة الامنة.

مشاهدة مباراة الأهلى وضمك بث مباشر

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مشاهدة مباراة الأهلى وضمك بث مباشر فى بطولة دورى كأس الأمير محمد بن سلمان

وتعتبر هذه اول مباراة تجمع بين الفريقين فى بطولة دورى كأس الامير محمد بن سلمان ورابع مباراة تجمع بينهم على مدار تاريخهم، والتقى الفريقين أول مره فى عام 1992 تحديداً يوم 24 من شهر ابريل فى بطولة كأس ولى العهد السعودى وانتهت المباراة لصالح فريق الأهلى بسباعية نظيفة مقابل لا شئ، بينما فى ثانى مواجهة جمعت بينهم فى يوم 1 من شهر فبراير فى عام 2016 فى أطار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وانتهت بنتيجة 1 -2 لصالح الاهلى، وفى ثالث مباراة فى يوم 7 من شهر سبتمبر فى هذا العام الجارى ضمن استعدادت الاندية السعودية 2019 حقق الأهلى فوزه الثالث على نظيره بهدفين مقابل هدف.