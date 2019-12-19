اونلاين | أونلاين KORA KSA شووت: مشاهدة مباراة الاهلي وضمك بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الاهلي NQW PLUS

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مشاهدة مباراة الأهلي وضمك فى نقل مباشر مساء اليوم حيث يستضيف ملعب الجوهرة المشعة اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الجولة الثانية عشر من ذهاب الدور الاول فى بطولة الدورى السعودى للمحترفين كورة مباشر مباريات اليوم مجانا من خلال موقع كورة اون لحظة بلحظة حيث يسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة السعودية مشاهدة مباريات اليوم لايف مع تحديث مستمر للقاء.

موقف الفريقين فى جدول البطولة

بث مباشر مباراة الاهلى اليوم ضمن منافسات الدورى السعودي ويحتل الترتيب الرابع من البطولة بعدد 20 نقطة ونتابع البث المباشرى تحديث مستمر.

يدخل فريق ضمك المباراة وهو يحتل الترتيب 15 ويمتلك سبعة نقاط ونتابع البث المباشر بدون تقطيع .

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العربية والعالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق الأهلي مع فريق ضمك ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين السعودي فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

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دوري المحترفين السعودي

مباراة الأهلي مع ضمك

الساعة 06:50 مساء بتوقيت مصر

الساعة 07:50 مساء بتوقيت السعودية

الساعة 07:50 مساء بتوقيت الأردن

الساعة 07:50 مساء بتوقيت سوريا

الساعة 07:50 مساء بتوقيت فلسطين