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شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستهدف نجم رين الفرنسي والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
ينوي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تعزيز صفوف الفريق والدخول بقوة في سوق الإنتقالات الشتوية القادمة من أجل تحدي كبير ينتظره أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ، ومنافسة شرسة ضد الغريم التقليدي برشلونة في بطولة الليجا .
ويرغب زيدان في ضم نجم رين الفرنسي اللاعب "إدواردو كامافينغا" البالغ من العمر ١٧ عام ، وهو اللاعب الذي يتميز بسرعة ومهارة عالية لهذا السبب قد لفت أنظار ريال مدريد
وأرسل ريال مدريد كشافيه لمراقبة اللاعب خلال مباراة رين ضد أمام أميان ضمن منافسات كأس الرابطة الفرنسية .
وقدم ريال مدريد مباراة كبيرة مساء أمس الأربعاء في الكلاسيكو الذي جمعه مع برشلونة والتي إنتهت بالتعادل السلبي ٠/٠ علي الرغم من سيطرة ريال مدريد علي كافة المباراة ، ليتحل الملكي المركز الثاني في الليجا بتفوق برشلونة بفارق الأهداف .
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