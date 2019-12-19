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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكتسح العدالة بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
حقق فريق النصر فوزاً مستحقاً في المباراة التي جمعته مع العدالة منذ قليل بثلاثية نظيفة ، في الأسبوع الثاني عشر في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .
وأفتتح النصر التسجيل عن طريقه لاعبه المغربي نور الدين أمرابط في الدقيقة ١٦ ، ليمضي فيكتور دي باولا علي الهدف الثاني في الدقيقة ٤٣ قبل أن ينهي حكم اللقاء الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة .
وأستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني وأستمرت سيطرة النصر علي العدالة رغم الغيابات في الفريق ليسجل اللاعب ماثيوس الهدف الثالث في الدقيقة ٨٤ لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة للنصر علي العدالة .
ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد ٢٦ نقطة ، بينما يقف العدالة عند النقطة ٨ في المركز ال١٤ .
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