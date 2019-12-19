النصر يكتسح العدالة بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي

الخميس 19 ديسمبر 2019

حقق فريق النصر فوزاً مستحقاً في المباراة التي جمعته مع العدالة منذ قليل بثلاثية نظيفة ، في الأسبوع الثاني عشر في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

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وأفتتح النصر التسجيل عن طريقه لاعبه المغربي نور الدين أمرابط في الدقيقة ١٦ ، ليمضي فيكتور دي باولا علي الهدف الثاني في الدقيقة ٤٣ قبل أن ينهي حكم اللقاء الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة .

وأستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني وأستمرت سيطرة النصر علي العدالة رغم الغيابات في الفريق ليسجل اللاعب ماثيوس الهدف الثالث في الدقيقة ٨٤ لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة للنصر علي العدالة .

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد ٢٦ نقطة ، بينما يقف العدالة عند النقطة ٨ في المركز ال١٤ .