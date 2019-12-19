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إدارة توتنهام تصدم مورينيو 

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محمد حسين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة توتنهام تصدم مورينيو  والان مع التفاصيل

الخميس 19 ديسمبر 2019

تلقي المدرب المخضرم جوزيه مورينيو أخبار صادمة من إدارة ناديه توتنهام هوتسبير صباح اليوم ، حيث كان ينوي مورينيو دخول سوق الإنتقالات بقوة والتعاقد مع بعض اللاعبين القادرين علي تصحيح مسار الفريق في الفترة الحالية .

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس " الإنجليزية رغبة مورينيو في ضم عدة لاعبين في عدة المراكز ، حيث يريد ظهير أيمن وظهير أيسر جديد ، ويريد لاعب وسط ملعب بديلاً لإيريكسن الذي قرر الرحيل عن الفريق ، ومهاجم بديل لهاري كين .

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي توتنهام هوتسبير لن يحققو مطالب مورينهو والمتاح له صفقة شراء لاعب واحد ولا يزيد عن ذلك علي الرغم من معاناة الفريق في بعض المراكز .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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