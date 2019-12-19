إدارة توتنهام تصدم مورينيو 

الخميس 19 ديسمبر 2019

تلقي المدرب المخضرم جوزيه مورينيو أخبار صادمة من إدارة ناديه توتنهام هوتسبير صباح اليوم ، حيث كان ينوي مورينيو دخول سوق الإنتقالات بقوة والتعاقد مع بعض اللاعبين القادرين علي تصحيح مسار الفريق في الفترة الحالية .



وكشفت شبكة "سكاي سبورتس " الإنجليزية رغبة مورينيو في ضم عدة لاعبين في عدة المراكز ، حيث يريد ظهير أيمن وظهير أيسر جديد ، ويريد لاعب وسط ملعب بديلاً لإيريكسن الذي قرر الرحيل عن الفريق ، ومهاجم بديل لهاري كين .

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي توتنهام هوتسبير لن يحققو مطالب مورينهو والمتاح له صفقة شراء لاعب واحد ولا يزيد عن ذلك علي الرغم من معاناة الفريق في بعض المراكز .