شكرا لقرائتكم خبر عن مستر أولمبيا.. العالم يستعرض عضلاته في مصر لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو على صوت مفاوضات استضافة مصر لأول مرة لبطولة مستر أولمبيا للهواة في رياضة كمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك، المؤهلة إلى بطولة مستر أولمبيا للمحترفين، التي تقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، كأهم حدث رياضي عالمي في اللعبة، وأكبر بطولة استعراضية في كمال الأجسام.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاهتمام الشديد باقتراب إقامة البطولة في مصر، حيث دشن عدد من نجوم اللعبة والمهتمين بها هاشتاج بعنوان (#إحنا_عاوزين_أولمبيا_في_مصر) للمطالبة بضرورة عدم تفويت الفرصة لاستضافة فعاليات التصفيات المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين، حيث تفاعل مع «الهاشتاج» عدد كبير من ممارسي اللعبة وعشاقها الذين طالبوا المسؤولين عن الرياضة بالتكاتف من أجل استضافة البطولة وتنظيمها في مصر.

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ونجح إسلام قرطام، مؤسس فريق «كوسكواد» في التوصل إلى اتفاق مع القائمين على تنظيم بطولة مستر أولمبيا لإقامتها في مصر خلال شهر مارس المقبل.

وجاء اتفاق إسلام قرطام على هامش مشاركة فريق «كوسكواد» في مستر أولمبيا للمحترفين، التي أقيمت في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الماضي في مدينة لاس فيجاس بأمريكا، وشارك في منافساتها الثنائي، أحمد عبدالجليل من فئة الفيزيك، وهاني سعيد من فئة الكلاسيك فيزيك.

وتعد إقامة البطولة في مصر فرصة جيدة للممارسين في رياضات كمال الأجسام في مصر، حيث سيكون في مقدور المؤهلين منهم المشاركة بأكبر عدد ممكن، بخلاف أنها ستوفر عليهم المبالغ الطائلة التي كانوا يتحملوها من أجل السفر إلى الخارج للمشاركة في البطولات، أملا في الحصول على بطاقات أولمبيا للمحترفين التي تؤهلهم للبطولة الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية.

في الوقت نفسه فإن البطولة ستكون حدثًا جيدًا لتنشيط السياحة على ضوء الأعداد الكبيرة التي ستحضر إلى مصر من مختلف الجنسيات لمتابعة فعاليات تنظيم البطولة أو الاشتراك بها للحصول على بطاقة الاحتراف.