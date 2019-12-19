شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله ينضم للجهاز الفني الجديد لفريق بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز، منذ قليل، عن إقالة الجهاز الفني لفريق الكرة الأول، وتعيين الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو»، المستشار الفني للفريق، لتولي المهمة الفنية مؤقتًا.
وتبدأ مهمة الجهاز الفني الجديد بقيادة «زيزو» من مباراة المصري في الدوري الممتاز، السبت المقبل.
وأعلن النادي عن الاتفاق مع الكابتن محمود فتح الله ليكون مساعدًا للمدير الفني خلال المرحلة المقبلة.
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