شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا إقالة ديسابر من بيراميدز.. وزيزو بديلًا مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي بيراميدز رسميًا إقالة الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول، من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج، والتي كان آخرها الخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعقد المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، جلسة مهمة، مع سباستيان ديسابر، اليوم الخميس، من أجل مناقشة موقف الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين في الدوري الممتاز أمام الزمالك بهدفين نظيفين، والجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره هاني سعيد، المدير الرياضي للنادي، مع المدير الفني الفرنسي، على إنهاء تعاقده بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وتوجيه الشكر على المرحلة الماضية.

وأتمت الإدارة التنفيذية كل الاتفاقات المالية مع المدير الفني لإنهاء التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية، وتمنت له التوفيق في خطواته المقبلة.

ومن جانبهم، قرر مسؤولو بيراميدز تكليف عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو»، المستشار الفني للنادي، بقيادة فريق الكرة خلال تلك المرحلة الحرجة، على رأس الجهاز الفني لبيراميدز، لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للنادي، بعد إنهاء التعاقد وديا مع الفرنسي سباستيان ديسابر.