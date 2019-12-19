شكرا لقرائتكم كشف حساب ديسابر مع بيراميدز فى 151 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو نادى بيراميدز على إنهاء التعاقد بالتراضى مع الفرنسى سباستيان ديسابر بعد الخسارتين التى تلقاهم الفريق مؤخرا أمام الزمالك والجونة بالدورى المصرى الممتاز.

عقد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مهمة اليوم، مع ديسابر من أجل مناقشة موقف الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين في الدوري الممتاز أمام الزمالك والجونة.

وأتمت الإدارة التنفيذية كافة الاتفاقات المالية مع المدير الفني لإنهاء التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية، وتمنت له التوفيق في خطواته القادمة.

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ونرصد كشف حساب ديسابر مع بيراميدز الذى تولى قيادة الفريق فى 18 يوليو الماضى أى ما يقرب من 151 يوما حيث أشرف ديسابر على تدريب الفريق خلفًا الأرجنتيني رامون دياز وشارك معهم في 19 مواجهة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في أربع مواجهات، بينما تلقى خسارتين أمام الزمالك والجونة.

وجاءت نتائج ديسابر مع بيراميدز حسب موقع transfer arket العالمى المتخصص فى الإحصائيات كالتالى ..