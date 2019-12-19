شكرا لقرائتكم المسابقات تغرم الأهلي ومدرب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وإيقاف محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربي مباراة واحدة وغرامة 40 ألف جنيه للطرد خلال مباراة فريقه أمام طنطا بسبب الاعتراض لكونها المرة الثانية.
وإيقاف حسن علي عبد الرازق لاعب المقاولون مباراة واحدة للطرد لسابق انذاره خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة.
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