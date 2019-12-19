شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب ديسابر مع بيراميدز بعد فسخ عقده والان مع تفاصيل الخبر
وخسر بيراميدز خلال أخر مبارتان ببطولة الدورى أمام كل من الزمالك بهدفين دون رد ، و الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين .
أتمت الإدارة التنفيذية لبيراميدز كافة الاتفاقات المالية مع المدير الفني لإنهاء التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية، وتمنت له التوفيق في خطواته القادمة.
نرصد كشف حساب الخواجة الفرنسى مع بيراميدز منذ توليه المهمة فى السطور التالية :
تولى ديسابر تدريب بيراميدز رسميا يوم 8 يوليو الماضى، أى منذ 5 أشهر وأسبوعا و4 أيام، قاد الفريق خلالها فى 19 مباراة.
وخلال الـ 163 يوما ، حقق الفوز فى 12 مباراة ، أمام كل من الأهلى ، حرس الحدود، بتروجت، انبى ، بلوزداد ، طنطا ، الانتاج الحربى ، يونج افريكانز "ذهابا وإيابا"، واينجورانجز ، والنجوم ، نوازيبو .
وتعادل فى 4 مباريات أمام بلوزداد، والجيش، و سموحة، و أسوان ، بينما تلقى الهزيمة فى 3 مواجهات ، منها أمام الزمالك "مرتان " و من الجونة مرة واحدة.
الهزيمة الأولى من الزمالك كانت فى نهائى الكأس وتلقى بثلاثية نظيفة، والهزيمة الثانية بالدورى بالجولة السابعة بهدفين نظيفين، أما الهزيمة الثالثة فكانت أمام الجونة بثلاثة اهداف مقابل هدفين.
أكبر فوز حققه بيراميديز مع ديسابر كان امام نواديبو بدور المجموعات بالكونفدرالية ، حيث تغلب على نظيره الافريقى 6 / 0، بينما تعد أكبر هزيمة تلقاها بيراميدز بقيادة ديسابر أمام الزمالك فى الكأس بثلاثية.
كانت هذه تفاصيل خبر كشف حساب ديسابر مع بيراميدز بعد فسخ عقده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.