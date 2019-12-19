شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب ديسابر مع بيراميدز بعد فسخ عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولى نادى بيراميدز مع ديسابر المدير الفنى للفريق، على إنهاء تعاقده بالتراضي رسمياً، والإكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وتوجيه الشكر على المرحلة الماضية .

وخسر بيراميدز خلال أخر مبارتان ببطولة الدورى أمام كل من الزمالك بهدفين دون رد ، و الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

أتمت الإدارة التنفيذية لبيراميدز كافة الاتفاقات المالية مع المدير الفني لإنهاء التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية، وتمنت له التوفيق في خطواته القادمة.

نرصد كشف حساب الخواجة الفرنسى مع بيراميدز منذ توليه المهمة فى السطور التالية :