شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تغرم الأهلي وكارتيرون و إيقاف مدرب الإنتاج ولاعب المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز .

كما قررت توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي 10 آلاف جنيه لعدم تسليم بطاقات التعارف لبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري لحكم مباراة فريقه أمام حرس الحدود التي أقيمت الأحد الماضي ضمن مسابقة الدوري.

كما تقرر إيقاف محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربي مباراة واحدة وغرامة 40 ألف جنيه للطرد خلال مباراة فريقه أمام طنطا بسبب الاعتراض لكونها المرة الثانية، وإيقاف حسن علي عبد الرازق لاعب المقاولون مباراة واحدة للطرد لسابق انذاره خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة.