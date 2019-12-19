شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم ميسى ونيمار ودروجبا.. مُسميات "فشنك" فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقولون لكل امرئٍ من اسمه نصيب، ولكن فى عالم كرة القدم، ليس من الضرورى أن تحصل على كل ملكات الاسم والحظ والنصيب، خاصة إذا كُنت تتشابه باسم أحد من نجوم وعظماء من أنجبتهم الساحرة المستديرة وأصبحوا عشاق الجماهير، وإذا تحدثنا عن اللاعبين فى مصر، فقد امتلئ الدورى المصرى بالكثير من الأسماء التى كانت سببًا فى شهرة أصحابها، خاصة أن الكثيرون إن تلك الأسماء تشابهت مع أسماء النجوم الأبرز فى كرة القدم، لكنهم لم يقدم عددا منهم المردود منهم خلال مسيرتهم فى الملاعب.

واقترن العديد من اللاعبين فى الأهلى والزمالك بأسماء نجوم عالميين، إلا أنهم لم يقدموا أداءً يرتقى إلى تشبيههم بهذه الأسماء، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز اللاعبين الذين تم تشبييهم بأسماء نجوم العالم فى التقرير التالى..

- الإسماعيلى يضم خليل " نيمار " من الزمالك.. مسيرة بدون مشاركات

أنهى مسئولو الإسماعيلى بداية الموسم الجارى، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع خليل حجى والذى يحمل لقب البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، بعقد طويل الأمد يستمر لمدة 5 مواسم مقبلة.

خليل نيمار صاحب الــ21 عاما يعد أحد ناشىء الزمالك قبل أن يسافر بعدها لإيطاليا لخوض فترة معايشة ضمن صفوف روما الإيطالي -وفقا لقوله- ولكن في النهاية قال إنه انضم إلى فريق زيوريخ وطالب الزمالك بالحصول على حق رعاية اللاعب بعدما رحل بدون مقابل مادى عن النادى الأبيض، وبعد ذلك وقع لنادى النجم الساحلى التونسى ولكن أيضًا الصفقة لم تكتمل وكذلك سموحة وأيضا مع الاتحاد، ليعود إلى ناشئين الزمالك ثم انضم مطلع الموسم الجارى إلى الإسماعيلى الذى لم يلعب له أى مباراة رسمية حتى الآن.

- مارسيلو فى الأهلى

انضم حسين السيد، الظهير الأيسر للأهلى، والملقب بـ "مارسيلو" الظهير البرازيلى لريال مدريد، ببسبب التشابه بينهما فى الشكل، من صفوف مصر للمقاصة موسم 2014، ولكنه لم يتم الاعتماد عليه بصفة أساسية ليخرج فى تجربة احترافية كإعارة لنادى الاتفاق موسم 2018، ليعود إلى صفوف الأحمر الموسم الجارى، ولكنه لم يلعب أى مباراة رسمية حتى الآن، مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق ومن المرشحين بقوة للرحيل فى شهر يناير القادم.

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- دروجبا وزنجا يظهران فى الأهلى والزمالك

لُقب أيضًا أحمد حسن، مهاجم الأهلى الأسبق، بلقب "دروجبا" نسبة إلى الإيفوارى ديدييه دروجبا، الذى كان يلعب فى فريق تشيلسى فى منتصف العقد الماضى، بسبب التشابه بينهما من حيث المظهر.

كما حصل وائل زنجا، حارس مرمى الزمالك الأسبق، على لقب الحارس الإيطالى الشهير والتر زنجا، الذى لعب لأندية إنتر ميلان وسامبدوريا وبادوفا الإيطالية، إلا انه ظل حارسا احتياطيًا فى الأبيض ولم يظهر خلالها سوى فى دقائق معدودة فى حراسة عرين القلعة البيضاء وفى النهاية لم يقدم الثنائى أى مستوى بارز يمنحهم الأفضلية للاستمرار فى القطبين ليعتزلوا كرة القدم فى النهاية.

- ميسى وكماتشو يختفيان مع الزمالك

محمد أحمد الظهير الأيمن الصاعد للزمالك والشهير بـ"كماتشو"، كان مسار جدلاً كبيرًا قبل تصعيده للفريق الأول، حيث تم تصعيده للفريق الأول خلال فترة البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى للفريق الأبيض السابق، بعد تحقيقه لأربعة بطولات لدورى الجيزة، وتدربه على يد السويسرى كريستيان جروس، الموسم الماضى، ثم انتقل إلى الإسماعيلى الذى رغب فى التعاقد معه لإجادته فى مركزى الظهير الأيمن وقلب الدفاع، إلا أنه لم يشارك معه فى هذا الموسم خلال أى مباراة حتى الآن.

كماتشو لم يشارك مع الزمالك سوى فى مبارتين أحداهما أمام منية سمنود بدور الـ32 لبطولة كأس مصر الموسم الماضى، ثم شارك لمدة 37 دقيقة أمام الاتحاد فى الجولة 33 من مسابقة الدورى الممتاز، وغاب من بعدها عن المستطيل الأخضر.

نفس الأمر مع أحمد عادل الذى اشتهر بـ "ميسى" ناشئ الزمالك السابق حيث كان يجيد فى مركز وسط الملعب وصناعة الألعاب والذى افتعل أزمة سابقة بين مسئولى الفريق وسموحة لتوقيعه للنادى السكندرى خلال وقت سابق ثم نجح الزمالك فى عودته مرة أخرى إلا أنه لم يجد الفرصة للتواجد فى صفوف الفريق الأول ليتم الاستغناء عنه مؤخرًا مما دفعه للتوقيع رسميًا للنادى المصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أنه لم يشارك سوى فى مباراتين فقط مع الفريق البورسعيدى فى الموسم الجارى.