شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع رئيس الأوليمبية المصرية تعيين لجنة لإدارة رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كما تناول اللقاء بحث الآليات القانونية والإدارية الخاصة بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وذلك في ضوء تحويل المجلس السابق وجميع المعنيين بملف رفع الأثقال إلى النيابة العامة للتحقيق في شأن واقعة وقف الاتحاد المصرى من المشاركات الدولية.
ومن جانبه شدد وزير الرياضة على أهمية المتابعة الدورية لكافة الاستعدادات وتلبية متطلبات الاتحادات الرياضية وخاصة المتعلقة منها بالجوانب الفنية والإدارية قبيل انطلاق المنافسات الأوليمبية.
وأشار إلى أن الوزارة استكملت كافة إجراءاتها الخاصة بتحويل ملف رفع الأثقال للنيابة العامة لمحاسبة جميع المقصرين من خلال جهات التحقيق المعنية أخذاً بعين الاعتبار ضرورة متابعة الاتحادات لتلافى أي تقصير قد يسبب أية مشكلات تعترى سبيل المشاركة المصرية بالمنافسات الدولية وخاصة الاوليمبية منها.
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