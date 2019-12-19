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زيزو يقود بيراميدز خلال الفترة المقبلة وفتح الله مساعدا له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، تكليف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني للنادي، بقيادة فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة ، على رأس الجهاز الفني لبيراميدز، لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للنادي، بعد إنهاء التعاقد وديا مع الفرنسي سباستيان ديسابر.

 

وتم الاتفاق مع ، محمود فتح الله نجم الزمالك الاسبق  على أن يكون مساعدا للمدير الفني، للبدء في مهمته الرسمية الجديدة مع الفريق، بمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل في الدوري، لحين إعلان التعاقد مع المدير الفني الجديد.

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كانت إدارة النادي قد توصلت في وقت سابق اليوم، إلى إتفاق ودي مع ديسابر على الرحيل والاكتفاء بالفترة الماضية التي قضاها على رأس الجهاز الفني، عقب آخر خسارتين أمام الزمالك والجونة.

 

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