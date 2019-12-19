شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المكس .. 7 أرقام لـ" الأهلى و الإسماعيلى" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السابعة و النصف من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الإسماعيلى فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز ، باللقاء الذى يقام باستاد المكس بالاسكندرية .

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدوري هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة

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فى المقابل يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار مباراة الليلة بحثاً عن الانتصار الثالث على التوالى بعدما انتفض الدراويش فى الجولتين الماضيين وحققا انتصاراً على المقاصة بهدفين دون رد ثم على نادى مصر بهدف دون رد ، وذلك بعد توليه المسئولية الفنية للفريق بشكل مؤقت لحين استقدام مدرب أجنبى خلفاً للصربى ميودراج يسيتش الذى تم فسخ التعاقد معه لتراجع النتائج.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ الأهلى و الدراويش فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: