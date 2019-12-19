سوبر كورة يكشف كم سيدفع الأهلي لشراء هداف دوري جنوب أفريقيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى عرضاً لضم الزيمبابوى نوكس متوزوى مهاجم نادى جولدن اروس هداف الدورى الجنوب أفريقى هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف، ويعد نوكس متوزوى البالغ من العمر 24 عاما من المواهب الأفريقية، التى لفتت أنظار العديد من الأندية الأوربية والخليجية. ويضع الأهلى المهاجم الزيمبابوى كخيار بديل للنيجيرى إيليكى مهاجم لوزيرن السويسرى، والذى يعتلى صدارة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى فى الشتاء. لمعرفة كم سيدفع الأهلي لشراء هداف دوري جنوب أفريقيا؟ من هنا Advertisements

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