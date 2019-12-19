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بيراميدز ينهي تعاقده مع ديسابر بالتراضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أنهى نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق، بالتراضى بين الطرفين بعد ستة أشهر عمل،  قاد فيها مدرب منتخب غينيا السابق، فريق الأهرام.

 

فك الارتباط بين ديسابر وبيراميدز ، تم خلال جلسة عقدها ممدوح عيد المدير التنفيذي مع المدير الفنى الراحل من أجل مناقشة موقف الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين في الدوري الممتاز أمام الزمالك والجونة.

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره هاني سعيد المدير الرياضي للنادي مع المدير الفني الفرنسي، على إنهاء تعاقده بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وتوجيه الشكر على المرحلة الماضية.

 

وأتمت الإدارة التنفيذية كافة الاتفاقات المالية مع المدير الفني لإنهاء التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية، وتمنت له التوفيق في خطواته القادمة.

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