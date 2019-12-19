شكرا لقرائتكم البدري يجتمع بمعاونيه لدراسة تقارير اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حضر الاجتماع الكابتن محمد بركات مدير الفريق والجهاز الفني المعاون، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي، حيث تم مناقشة كل ما يخص المرحلة الماضية
كما ناقش البدري مع جهازه الفني المعاون كل الأسماء المرشحة والمطروحة للانضمام للفريق في المرحلة المقبلة مع دراسة إمكانية ضم وجوه وأسماء جديدة في المعسكر المقبل، وفقا لآداء اللاعبين مع أنديتهم في الدوري، و التقييم الموضوع لكل لاعب من جانب الجهاز الفني في إطار المتابعة الشاملة للمباريات والتي يحضرها أعضاء الجهاز الفني
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