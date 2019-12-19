شكرا لقرائتكم فتح الله ينضم لجهاز بيراميدز وزيزو بديلاً لديسابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو بيراميدز مسلسل "تطفيش" الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى للفريق، بعد اتخاذ قرار بإقالته، إلا أن المدرب يصر على تقاضى الشرط الجزائى بالكامل، وهو الأمر الذى ترفضه إدارة بيراميدز.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة بيراميدز ضمت محمود فتح الله للجهاز الفنى لبيراميدز، فى الوقت الذى تم تكليف عبد العزيز عبد الشافى زيزو المدير الرياضى بمهام المدير الفنى، جنباً إلى جنب مع ديسابر، وهو الأمر الذى من المتوقع أن يرفضه ديسابر.

ومن المقرر أن يشهد مران بيراميدز اليوم انضمام محمود فتح الله وعودة عبد العزيز عبد الشافى للمستطيل الأخضر بعد غياب طويل تحت أنظار ديسابر، الذى أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن بيراميدز.