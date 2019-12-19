رابط مباراة الأهلي والاسماعيلى بث مباشر اليوم الخميس 19-12-2019 بالدوري المصري

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الإسماعيلي و الأهلي بث مباشر في بطولة الدوري المصري الممتاز
مشاهدة مباراة الإسماعيلي و الأهلي بث مباشر في بطولة الدوري المصري الممتاز
يحتل المارد الاحمر صدارة جدول بطولة الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة .
خاض الأهلي حتي الان في بطولة الدوري 6 مباريات فاز في جمعيهم لم يخسر او يتعادل في اي مباراة، بينما لعب الإسماعيلي 8 مواجهات فاز في اربعة و تعادل سلبياً في مباراة أمام طنطا و خسر في ثلاثة.
مشاهدة مباراة الإسماعيلي و الأهلي بث مباشر في بطولة الدوري المصري الممتاز
يسعي الفريق الاحمر في تحقيق الانتصار السابع له توالياً في بطولة الدوري علي نظيره، بينما يسعي الدراويش خطف الثلاث نقاط و الوصول للنقطة رقم 16 و الدخول للمربع الذهبي .
تقابل الفريقان حتى الآن فى بطولة الدورى فى 111 مباراة فاز الأحمر فى 56 مباراة بينما فاز الفريق الاصفر 22 وتعادلا فى 33 مواجهة، وسدل الأهلى فى شباك الدراويش 162 هدفاً، واستقبل 93 هدفا، ويعتبر أكبر فوز للمارد الأحمر على غريمه كانت بثمانية نظيفه دون رد، بينما اكبر انتصار حققه الاسماعيلى كان بنتيجة 1 – 4، ويدير لقاء اليوم تحيكمياً الحكم "محمود البنا".
مشاهدة مباراة الإسماعيلي و الأهلي بث مباشر في بطولة الدوري المصري الممتاز
فى آخر مواجهة جمعت بين الفريق وقع الأهلى فى فخ التعادل الإيجابى وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1 على ملعب "استاد برج العرب" فى محافظة الإسكندراية، وذلك فى يوم 22 من شهر مايو فى هذا العام الجارى ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز فى الموسم الماضى.
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