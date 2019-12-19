شكرا لقرائتكم الزمالك: اللاعبون تقاضوا راتب شهر واحد قبل مباراة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام المسؤول المالى بفريق الزمالك بإيداع مستحقات كل لاعب فى حسابه البنكى بناءً على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى الذى أكد للاعبين على صرف 10 ملايين جنيه مقسمة على جميع اللاعبين كجزء من المستحقات الخاصة بهم مطالبهم بضرورة تصحيح المسار فى مواجهة الغد، بعد الخسارة الأخيرة للأبيض أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثامنة بالدورى.
وأوضح المصدر ذاته إن القيمة جاءت بمثابة قيمة شهر من مرتب كل لاعب بالفريق ووصل إلى لاعبى الأبيض رسائل نصية بتواجد تلك القيمة المالية فى حساباتهم البنكية اليوم الخميس.
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