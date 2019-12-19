شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف كم سيدفع الأهلي لشراء هداف دوري جنوب أفريقيا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادى الأهلى عرضاً لضم الزيمبابوى نوكس متوزوى مهاجم نادى جولدن اروس هداف الدورى الجنوب أفريقى هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف، ويعد نوكس متوزوى البالغ من العمر 24 عاما من المواهب الأفريقية، التى لفتت أنظار العديد من الأندية الأوربية والخليجية.

وتكلف صفقة نوكس الخزينة الحمراء مبلغ مليونى دولار، بخلاف راتب اللاعب السنوى، ومن المقرر أن يوقع اللاعب لمدة ثلاثه مواسم، حيث يتراوح ما يتقاضاه فى الموسم الأول 500 ألف دولار بزيادة 250 ألف دولار فى كل موسم إضافى.

ويضع الأهلى المهاجم الزيمبابوى كخيار بديل للنيجيرى إيليكى مهاجم لوزيرن السويسرى، والذى يعتلى صدارة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى فى الشتاء.