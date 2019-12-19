شكرا لقرائتكم تعرف على قرارت لجنة الانضباط والأخلاق عن مباراة الزمالك والطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان طلائع الجيش فاز على الزمالك 3 / 2 ضمن مواجهات الجولة الثامنة.
كما قررت اللجنة إيقاف أحمد زاهر إداري فريق الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق الحكم خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.
وإيقاف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى فريق الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق الاتحاد المصري لكرة القدم وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.
كما تقرر منع أحمد طلعت عبد الرازق ضحا المشرف العام على الكرة بنادي اتحاد نبروه من المشاركة في أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 8 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام شبان البداوي وفقا لما ورد في تقرير الحكم.
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