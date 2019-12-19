شكرا لقرائتكم حكام مباريات الجمعة والسبت.. الحنفى حكما لمباراة الزمالك وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل وجاءت حكام باقي مباريات الاسبوع التاسع على النحو التالى: الجمعة 20 ديسمبر : - أسوان والإنتاج الحربى : صبرى ابراهيم وماجد المليجى ومصطفى عطية .. ومحمد فاروق حكما رابعا. - حرس الحدود والمقاولون : عبد العزيز السيد ومحمد محمود لطفى واحمد رشدى .. وعصام نوحى حكما رابعا. - الاتحاد السكندري واف سى مصر : نادر قمر وشريف التباع ورضا جبر ..وعباس حسن حكما رابعا. Advertisements - مصر للمقاصة وطنطا : احمد العدوى وممدوح مصطفى واحمد العزاوى ..وحسن محمود حكما رابعا. - الزمالك وسموحة : محمد الحنفى واحمد حسام طه ومحمود رضا .. ومحمد سيد بكر حكما رابعا. السبت 21 ديسمبر - الجونة وطلائع الجيش : محمد أبو خاطر ومصطفى حسين وصالح أحمد ..سعد محمد أحمد حكما رابعا. - وادى دجلة وانبى : احمد حمدى ومحمد فاروق ومحمد عبد العظيم ..وعلاء حافظ حكما رابعا. - المصرى وبيراميدز : محمد عادل وتحسين السادات واسامه السيد ..سالم متعب حكما رابعا.

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