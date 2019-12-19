شكرا لقرائتكم خطة الزمالك لمعرفة "مُسرب" عقود اللاعبين .. عواد وكهربا كلمة السر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحرك مسؤولو الزمالك، لمعرفة هوية الشخص الذى قام بتسريب عقود لاعبى الفريق الأبيض، التى انتشرت مؤخراً والتى يراها مسؤولى قلعة ميت عقبة بمثابة "مؤامرة" على الفريق لهز استقراره، خاصة إن القيم المالية لعقود اللاعبين متفاوتة ما يجعل هناك حالة تفكير فى المسألة داخل غرفة ملابس الفريق بين اللاعبين خاصة إن هناك البعض يرغب فى تعديل عقده من القوام الأساسى مثل طارق حامد ومحمود علاء.

وجاء تحرك جهاز الزمالك الإدارى المبدئى بالتواصل مع القائم على القيد فى الاتحاد المصرى لكرة القدم لمعرفة الحقيقة كاملة، خاصة إن مرتضى منصور رئيس النادى طالب القائمين على المسألة فى نادى الزمالك بتوضيح رسمى عن هوية الشخص الذى قام بتسريب تلك العقود والتى جاءت بدايتها بعقد كهربا منذ وقت طويل وصولا إلى عقد محمد عواد حارس الفريق الأبيض الحالى.

وكشف مسؤولو الزمالك إنه عندما تم تسريب عقد كهربا فى وقت سابق عندما كان لاعبا بالفريق، تلقى الأبيض وقتها رداً من القائم على الأمر فى اتحاد الكرة إنه لن يستطيع تحديد هوية الشخص الذى قام بتسريب عقد اللاعب لإنه تم تسريبه عن طريق التقاط صورة ضوئية بالهاتف المحمول من عقد اللاعب المعروض على شاشة "لاب توب" ولو كان تم طباعة العقد من على النظام الخاص بالانتقالات كان سيستطيع المسؤول عن نظام الانتقالات تحديد هوية الشخص الذى قام بطباعة العقد وهو ما حدث فى موقف عواد حيث تم طباعة عقده ثم قام شخص بتصويره بالهاتف المحمول من أجل تداوله ليجعل مسؤولى الأبيض يطالبون اتحاد الكرة بتحديد هوية الذى قام بالدخول على "السيستم" وقام بطباعة عقد اللاعب لتحديد هوية الشخص والجهة التى تم من خلالها تسريب عقود لاعبى الأبيض.