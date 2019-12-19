شكرا لقرائتكم ليس الزمالك فقط .. 3 أهلاوية فى الإمارات على طريقة ذهب ولم يعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الحلم تبدل، لم تعد الأمور كما سبق، تخطى الحلم الأهلى والزمالك والشهرة المحلية نحو الاحتراف خارج مصر سعياً وراء حداثة كرة القدم والطموح الذى تخطي المحلية مستهدفاً مهد كرة القدم.

واختفى 7 لاعبين ناشئين من قطبي الكرة المصرية الأهلى و الزمالك من بداية الموسم حيث لم يكونوا من ضمن القوام الأساسي للفريق وغير مقيدين ويحق لهم الخروج من النادى لعدم قيدهم فى القائمة، وتسمح اللوائح للاعب الهاو بالانتقال لأى نادي مع حصول ناديه الأصلي على حق رعاية.

فوجئ مسؤولو نادى الزمالك، بهروب 4 لاعبين ناشئين من القلعة البيضاء، منذ بداية الموسم وبشكل متتابع لتكتمل سلسلة هروب بعض اللاعبين، وأكد أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك أن اللاعبين الأربعة لم يكونوا من ضمن القوام الأساسي للفريق وغير مقيدين، إلا أن مصدر داخل القطاع أكد أن الأربعة لاعبين هربوا علي فترات مختلفة منذ بداية الموسم، وليس هروب جماعي معا في توقيت واحد.

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ووفقا لمصادر مطلعة داخل الزمالك، هرب كلا من مصطفى فريد شوقي إلى تايلاند ورضا العميد وسعيد الهوا وأسامة الجزار إلى الإمارات.

الاهلى

ولم يتوقف ملف هروب الناشئين عند نادي الزمالك فقط، حيث تعرض الغريم التقليدي النادي الأهلي، لنفس الأزمة بعد رحيل 3 لاعبين من القطاع إلى الإمارات بشكل مفاجئ دون الحصول على أذن النادي ليسيروا على درب لاعبى الزمالك .

وكشفت مصادر مطلعة داخل الأهلي أن أسماء الناشئين الهاربين هم عبد الوهاب علي مواليد 2001 ومتواجد حاليا في نادي الجزيرة الإماراتي، وحامد الرفاعي مواليد 2000 وعمر رزق مواليد 2001 والثنائي يتواجد فى الإمارات أيضا.