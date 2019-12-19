شكرا لقرائتكم رسميا.. بيراميدز ينهى تعاقده بالتراضي مع ديسابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره هاني سعيد المدير الرياضي للنادي مع المدير الفني الفرنسي، على إنهاء تعاقده بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وتوجيه الشكر على المرحلة الماضية.
وأتمت الإدارة التنفيذية كافة الاتفاقات المالية مع المدير الفني لإنهاء التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية، وتمنت له التوفيق في خطواته القادمة.
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