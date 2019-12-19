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ليفربول يكمل تعاقده مع الياباني مينامينو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس توصله لاتفاق رسمي مع فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي لضم اللاعب تاكومي مينامينو.

وسينضم اللاعب الدولي الياباني إلى صفوف ليفربول في يناير المقبل، بعدما أنهى كافة تفاصيل تعاقده واجتاز الكشف الطبي الأربعاء.

وقال مينامينو للموقع الرسمي لنادي ليفربول على الإنترنت :كان حلمي أن أنضم لفريق ليفربول، أنا متحمس للغاية لأن الحلم تحقق.

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وأضاف: كان أحد أهدافي أن ألعب في . أعتقد أنه أفضل دوري في العالم. كنت أفكر في تطور مسيرتي كلاعب بشكل سلس، يوما ما سأكون قادرا على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف: ولكنني لم أفكر في أنني سأكون قادرا على اللعب مع هذا الفريق، وأنا سعيد لهذا، وأتطلع للمشاركة في المباريات.

وواجه مينامينو فريق ليفربول مرتين هذا الموسم مع فريق سالزبورغ في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك مينامينو في 199 مباراة مع سالزبورغ وسجل 64 هدفا، كما شارك في 22 مباراة مع المنتخب الياباني وسجل 11 هدفا.

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