شكرا لقرائتكم ليفربول يفوز في الوقت القاتل ويواجه فلامنغو في نهائي مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفلت ليفربول الإنجليزي من الكمين المكسيكي وانتزع فوزاً غالياً 2 - 1 على مونتيري يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية للبطولة التي يخوضها يوم السبت المقبل أمام فلامنغو البرازيلي على استاد "خليفة الدولي" بالدوحة. وكان فلامنغو تأهل للنهائي بالفوز على الهلال السعودي 3 - 1 يوم الثلاثاء في المباراة الأولى بالمربع الذهبي للبطولة. ويلتقي مونتيري مع الهلال يوم السبت على نفس الملعب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 - 1 حيث قدم مونتيري أداء خططيا مميزا ورفض الفريق أي مجازفة في مواجهة بطل أوروبا. وكان ليفربول البادئ بالتسجيل عن طريق الغيني نابي كيتا في الدقيقة 12 ولكن روجيليو فونيس موري سجل هدف التعادل لمونتيري في الدقيقة 14 .

وظل التعادل قائما حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع قبل أن ينتزع البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو الفوز بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.