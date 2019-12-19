شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. زيزو بديلا لـ ديسابر فى بيراميدز وانضمام فتح الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علمت "سوبر كورة" أن مسئولى بيراميدز بدأوا مسلسل "تطفيش" الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى للفريق، بعد اتخاذ قرار بإقالته، إلا أن المدرب يصر على تقاضى الشرط الجزائى بالكامل، وهو الأمر الذى ترفضه إدارة بيراميدز.

ويعيش نادى بيراميدز حالة من التدهور الفنى بعد السقوط أمام الزمالك والجونة فى مباراتين متتاليتين، مما جعل إدارة الفريق فى التفكير فى الإطاحة بديسابر لسوء نتائج الفريق فى البطولة المحلية.

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