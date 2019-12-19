شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس بهيئة استاد القاهرة الدولى مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والمقرر أن تستضيفها مصر.

حضر الاجتماع اللواء محمد نور المدير التنفيذي للوزارة، والدكتور احمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء على درويش مدير هيئة استاد القاهرة، وهدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للإستثمار، اللواء فوزي عطية مستشار الوزير للمشروعات، ومحمد نصر المستشار المالى للوزير، وحسين لبيب مدير البطولة وهشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة.

تناول اللقاء المستجدات المتعلقة بإنشاء الصالات المغطاة المقرر لها استضافة مباريات البطولة، وعرض جدول زمني للانهاء من أعمال جميع الصالات الرئيسية والفرعية.

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وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة والدورية مع اللجنة المنظمة للبطولة لاستعراض كافة المستجدات المتعلقة بتنظيم واستضافة اكبر بطولات الاتحاد الدولى لكرة اليد، فضلاً عن تكليف كل لجنة فرعية بالمهام الخاصة بها والقيام بأدائها على أكمل وجه.

كما تم عرض الخطوات التنسيقية مع الاتحاد الدولى لكرة اليد فى تتفيذ كافة الاشتراطات الدولية للصالات.