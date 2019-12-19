شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الإسماعيلى والأهلى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس لمتابعة لقاء الإسماعيلى والأهلى على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الإسماعيلى والأهلى؟

ج: التقى الفريقان فى بطولة الدورى الممتاز فى 115 مباراة، ويتفوق الأهلى فى تاريخ لقاءات الفريقين بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 59 مباراة، وكان التعادل حاضرًا فى 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة.

نجح نجوم الأهلى فى تسجيل 168 هدفًا فى شباك الإسماعيلى، بينما سجل الدراويش 94 هدفاً فى الشباك الحمراء.

س : من حكم مباراة الإسماعيلى والأهلى؟

ج: أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الإسماعيلى مع الأهلى للحكم الدولى محمود البنا، ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول وهانى خيرى مساعد ثان إضافة لمحمد سلامة حكما رابعا، وسبق للبنا إدارة قمة الإسماعيلى والأهلى فى فبراير 2017 والتى انتهت بالتعادل السلبى.

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س: ماذا فعل الإسماعيلى والأهلى فى آخر مباراة قبل الكلاسيكو؟

ج: حقق الأهلى الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الثامنة للدورى، فيما فاز الإسماعيلى على نادى مصر بنفس النتيجة وفى إطار نفس الجولة.

س: ما ترتيب الاسماعيلى والاهلى بجدول الدوري ؟

ج: يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة أرقام القياسية بالدورى هذا الموسم بالإضافة لتعزيز موقعه فى صدارة المسابقة بعدما لعب 6 مباريات فاز بها جميعاً ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر الدورى برصيد 18 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

فيما يحتل الدراويش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد أن خاض الفريق 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 3 وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

س: ما التشكيل المتوقع للإسماعيلى والأهلى فى مباراة اليوم؟

ج: من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلى مكون من "محمد الشناوى، محمد هانى ، رامي ربيعة، أيمن أشرف، على معلول ، أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايي، وليد سليمان ، وليد أزارو".

ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش أمام الاهلى مكون من "محمد مجدى ، محمود البدرى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد بيومي ، بيكيتى سيلفا ومحمود دونجا ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي ، همام طارق ومحمد الشامى".