شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: الإسماعيلى قادر على إنهاء مسلسل تفوق الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلى عن أبرز ذكرياته ضد الأهلى قبل مواجهة الدراويش مع المارد الاحمر المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مواجهات الاسبوع التاسع لمسابقة الدورى.

وقال أبو جريشة: "لقاءات الفريق الأحمر يكون اللاعبين من الجانبين على أتم الاستعداد ولديهم اصرار على تقديم أفضل ما لديهم لذلك دائما ما تكون المباريات ممتعة وتشهد ندية واثارة كبيرة".

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ويضيف مدرب الإسماعيلى: "سجلت أهداف عدة فى شباك الأهلى واعتز بهم جميعا لكن الأفضل بالنسبة لى فى عام 2009 حينما وصلنا خلال هذا الموسم لمباراة فاصلة لكن لم يحالفنا التوفيق فى حصد اللقب".

واستكمل حديثه: "لاعبو الفريق حاليا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى الذى لم يتعثر فى أى مباراة محليا حتى الأن".

وأتم حديثه: "حرصنا على دراسة المنافس جيدا من أجل استغلال نقاط ضعفه لتسجيل الأهداف والحد من نقاط القوة لديه".