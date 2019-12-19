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شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى والزمالك فى دورى السلة تقتصر على مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة اقتصار الحضور الجماهيرى فى مباراة الأهلى و الزمالك التى تقام يوم 24 ديسمبر الجارى ، فى إطار الجولة الثانية من ثانى مراحل دورى السوبر ، على مجلس إدارة كل نادى فقط.
ووفقا لقرار الاتحاد ، فلن يحضر المباراة اى جماهير ، أو صحفيين أو إعلاميين ، حتى وإن كانوا يحملون تصريحات من اتحاد اللعبة .
ويلتقى الأهلى مع الزمالك يوم الثلاثاء المقبل فى منافسات دورى سوبر كرة السلة ، على صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة .
وكان الاتحاد قد أعلن أن جميع المباريات تقتصر على حاملى تصريح من الاتحاد إلا أن مباراة القمة ستقتصر على مجلس إدارة كل نادى فقط، وحالة تواجد أى فرد منخارج المجلس تقع المسئولية على النادى المسئول عن المباراة ، و تأمينها .
حضور مباريات الدورى
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