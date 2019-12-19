شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكماً لمباراة الزمالك وسموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات غد الجمعة وبعد غد والسبت فى الدورى الممتاز حيث تم تعيين محمد الحنفى حكما للقاء الزمالك وسموحة. وجاءت حكام باقي مباريات الاسبوع التاسع على النحو التالى: الجمعة 20 ديسمبر :

- أسوان والإنتاج الحربى : صبرى ابراهيم وماجد المليجى ومصطفى عطية .. ومحمد فاروق حكما رابعا.

- حرس الحدود والمقاولون : عبد العزيز السيد ومحمد محمود لطفى وأحمد رشدى .. وعصام نوحى حكما رابعا.

- الاتحاد السكندري وإف سى مصر : نادر قمر وشريف التباع ورضا جبر ..وعباس حسن حكما رابعا.

- مصر للمقاصة وطنطا : أحمد العدوى وممدوح مصطفى واحمد العزاوى ..وحسن محمود حكما رابعا.

- الزمالك وسموحة : محمد الحنفى وأحمد حسام طه ومحمود رضا .. ومحمد سيد بكر حكما رابعا.

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- الجونة وطلائع الجيش : محمد أبو خاطر ومصطفى حسين وصالح أحمد ..سعد محمد أحمد حكما رابعا.

- وادى دجلة وانبى : احمد حمدى ومحمد فاروق ومحمد عبد العظيم ..وعلاء حافظ حكما رابعا.

- المصرى وبيراميدز : محمد عادل وتحسين السادات واسامه السيد ..سالم متعب حكما رابعا.

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