شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. التسريبات تهز الزمالك وأصابع الاتهام حائرة فى 3 اتجاهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال أزمة تسريب عقود لاعبى الزمالك تلقى بظلالها على الأوضاع داخل ميت عقبة، وتتصدر الأزمات التى يبحث مسئولو القلعة البيضاء الوصول إلى المتسبب فيها، والمسئول عن خروج عقود اللاعبين لوسائل الإعلام، وحدوث فتنة فى صفوف الفريق الأبيض بسبب معرفة القيم المالية لعقود اللاعبين الكبار فى صفوف الفارس الأبيض.

وشهدت الفترة الماضية تسريب أكثر من عقد من نجوم الفريق الأبيض أبرزهم المغربى خالد بوطيب ومحمد عواد ومحمد عبد الغنى، وهو ما أثار ضجة كبيرة فى الوسط الرياضى بعد معرفة القيم الحقيقة والضخمة التى يحصل عليها بعض اللاعبين فى صفوف الفارس الأبيض، وأحدث حالة من الغضب بين بعض اللاعبين الآخرين، والذين لا يحصلون على قيمة مالية كبيرة فى عقودهم.

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وكشفت أزمة تسريب العقود عن الصراع القائم داخل الزمالك من عدة أطراف، وكذلك محاولات المجلس الأبيض الحثيثة للوصول إلى المتسبب فى خروج هذه العقود، وأخيرا الجهات التى قد تكون سببا فى خروج هذه العقود إلى النور.

ولمعرفة الثلاث اتجاهات التى تدور حولها الاتهامات بشأن التسريبات من هنا